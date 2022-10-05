شاهد| أيمن أشرف برفقة أسرته في أحدث ظهور

شارك أيمن أشرف، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أيمن أشرف برفقة زوجته وابنائه في أجواء عائلية من عطلته، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره عبر السوشيال ميديا.

وكان قد وجَّه اللاعب أيمن أشرف، رسالة إلى اللاعب وليد سليمان عقب قرار اعتزاله، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر أيمن أشرف صورًا تجمعه مع وليد سليمان، وعلق عليها كاتبًا: “كان ليا الشرف ان انا لعبت معاك يا حاوي واتعلمت منك معني الوفاء والجدعنة والاخلاص داخل الملعب وخارج الملعب سنفتقدك داخل الملعب يا حاوي واتمني لك التوفيق في القادم”.