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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد 120 سنة فى الخدمة.. اقتراب زوال تذاكر مترو باريس الورقية

فرنسا
فرنسا


عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد تفاصيل اقتراب زوال تذاكر مترو باريس الورقية  بعد 120 عاما في الخدمة  .


وصلت تذكرة مترو باريس التاريخية الشهيرة إلى محطتها الأخيرة، إذ أن البطاقة المصنوعة من الورق المقوّى أحيلت على التقاعد بعد 120 عاماً في الخدمة، أصبحت خلالها رمزاً للعاصمة الفرنسية ورفيقة لسكانها في يومياتهم، وهو ما يثير حزن الكثير منهم ، وأبعد من وظيفتها الأساسية كتذكرة للتنقل، استُخدمت بطاقات المترو لغايات شتى، منها استعمالها علّامات كتب أو لتدوين الملاحظات، أو حتى للف السجائر .


وكانت "مواصلات إيل دو فرانس"، وهي هيئة عامة تدير قطاع النقل في باريس وضواحيها، تسعى في بادئ الأمر إلى إلغاء الحزم المكونة من عشر تذاكر مترو بحلول منتصف 2020، ثم إلغاء التذكرة الموحدة للنقل سنة 2021، والاستعاضة عنها ببدائل رقمية.


لكنها اضطرت إلى تأجيل هذه المهلة حتى 2022 بسبب جائحة كوفيد-19، قبل إرجائها مجددا بسبب نقص الشرائح الإلكترونية جراء الحرب الروسية الأوكرانية .

فرنسا جائحة كوفيد-19 باريس البطاقة سنة 2021 كوفيد-19

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