تحدث عن نوير والشناوي.. ماذا قال ميشيل يانكون عن الأهلي والخطيب؟ |فيديوجراف

ميشيل يانكون ، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدأ مسيرته مع فايلر ثم موسيماني ومن بعده سواريش والآن كولر .

ميشيل يانكون يمتلك سيرة ذاتية جيدة ، ويعمل في المجال منذ أكثر من 20 عاما.

ولم يحزن عندما طلب منه تولي قطاع الناشئين ثم عاد مجددا إلى الفريق الأول.

ميشيل يانكون أكد أن حديث الخطيب معه بعد رحيل فايلر بعد أن استفسر منه الخطيب إذا أراد البقاء أو الرحيل فقال : على الفور قولت أريد الرحيل لم أفكر حتى في استشارة زوجتي.

ميشيل يانكون تحدث عن أصعب لحظات حياته وأسعدها مع النادي الأهلي .

فخور بالعمل في الأهلي

وأكد اعتزازه وفخره الشديد بالانتماء لمنظومة النادي، وسعادته بثقة محمود الخطيب ومجلس الإدارة الذي قرر استمراره ضمن الجهاز الفني الجديد.

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