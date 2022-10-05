علي مهران رئيسا لـ"صحة الشيوخ".. وحسين خضير وعمرو حجاب وكيلين للجنة

اسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، التي جرت اليوم، عن فوز الدكتور علي مهران بمنصب رئيس اللجنة، في دور الثالث للمجلس.

كما فاز النائبين حسين خضير وعمرو حجاب بمنصب وكيلي اللجنة، بينما فاز احمد عبد الماجد بمنصب أمين سر اللجنة.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أعلن في وقت سابق عدم تلقيه أي اعتراضات بشأن تشكيل قوائم اللجان النوعية الـ14، مشيرا إلى موافقة المجلس على القوائم النهائية.

ودعا رئيس الشيوخ، الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين - أمناء السر".