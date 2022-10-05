بسعر مش هتلاقيه تاني..Oppo تطلق هاتفا جديدا عالميا بأقل من 5000 جنيه

أطلقت شركة أوبو Oppo هاتف A77s في الأسواق العالمية اليوم، والذي ينتمي إلى سلسلة A77 التي تضم هاتفين آخرين A77 5G ، و A77 4Gجديد .

مواصفات هاتف Oppo A77s

يتم تشغيل هاتف Oppo A77s بواسطة Snapdragon 680 SoC ويعمل بواجهة مستخدم ColorOS 12.1 القائمة على نظام التشغيل Android 12.1 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، مزودا بفتحة بطاقة microSD لتوسيع التخزين حتى 1 تيرابايت ، كما يمكن توسيع ذاكرة الوصول العشوائي بمقدار 5 جيجا بايت تقريبًا باستخدام وحدة التخزين الداخلية للهاتف.

بسعرمش هتلاقيه تاني.. Oppo تطلق هاتف جديد عالميا بأقل من 5000 جنيه

يحتوي هاتف Oppo A77s على شاشة قياس 6.56 نوع LCD بوصة بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز وجودة عرض HD + ، مدعمة بطبقة حماية Panda Glass ولها نسبة سطوع يبلغ 600 شمعة (سطوع نموذجي 480 شمعة).

ويأتي هاتف Oppo A77s بتصميم مميز حيث إن اللوحة الخلفية للهاتف الذكي تأتي مصنعة من الزجاج والجلد ، مثل عدد قليل من هواتف Oppo الذكية الأخرى ، بما في ذلك هواتف F21 Pro 4G.

يأتي الهاتف الذكي Oppo A77s بـ 3 كاميرات ، كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل ، ومن الخلف كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل متصلة بكاميرا أخرى دقة 2 ميجابكس.

يتميز هاتف Oppo A77s أيضًا بقارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر ومكبرات صوت استريو ثنائية مع تكنولوجيا Dirac Sound كما أن لديها مقاومة للغبار والماء عبر معيار IP54، لكنه لا يحصل على دعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

بسعرمش هتلاقيه تاني.. Oppo تطلق هاتف جديد عالميا بأقل من 5000 جنيه

يحزم هاتف Oppo A77s بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة يتم شحنها من خلال منفذ USB-C بسرعة تصل إلى 33 وات.

سعر هاتف Oppo A77s

يأتي هاتف Oppo A77s بألوان البرتقالي و الأسود وسيتم بيعه في تايلاند من خلال تجار التجزئة عبر الإنترنت مقابل 241 دولارًا (أي ما يعادل 4700 جنيه مصري).