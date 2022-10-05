طرق محددة | صدى البلد يرصد تطورات العمل في الدائري .. صور

رصدت كاميرا صدى البلد صباح اليوم الأربعاء العمل في تطوير الطريق الدائري.

وظهر في الصور استمرار العمل مع الحفاظ علي سير السيارات في طرق محددة لعدم تعطيل العمل و التطوير.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو ، ويرافقه وزير النقل وعدد من المسئولين.

وأثنى رئيس الوزراء في اجتماع سابق على مشروعات وزارة النقل التي أحدثت طفرة كبيرة في مجال البنية التحتية واللوجستيات على مستوى الجمهورية، وهو أحد الأهداف المهمة التي تضعها الحكومة على أجندة عملها.

واستعرض وزير النقل الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد لـ 110 كيلومترات، وبلغ إجمالي معدلات التنفيذ بها 93%، حيث بلغت نسبة تنفيذ عدد كبير من القطاعات الفرعية بالطريق الدائري 100%، كما عرض الوزير الموقف التنفيذي للقطاعات الفرعية للمرحلة الثانية من المشروع، والتي بلغ معظمها معدلات تنفيذ متقدمة.

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