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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بعد وفاة طفلتين بالإسكندرية.. ما هي الحقنة القاتلة المنتشرة بالصيدليات؟

خطورة حقنة المضاد
خطورة حقنة المضاد حيوي

واقعة مؤسفة هزت الأسكندرية منذ صباح اليوم بعد وفاة طفلتين بسبب حقنة المضاد الحيوي دون إجراء اختبار حساسية، فأودت تلك الحقنة بحياة الطفلتين ، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي وهجوماً حاداً ضد الصيدلي الذي أعطى الطفلتين الحقنة دون اجراء اختبار الحساسية أولاً .

وفاة طفلتين بسبب حقنة مضاد حيوي

الطفلتان إيمان وسجدة محمد محمود سعد النجار ، عانتا من ارتفاع بدرجة الحرارة وذهبت الأم بطفلتيها إلى الصيدلية بمنطقة مينا البصل بالأسكندرية ، لتصرف الروشتة لعلاج الطفلتين. 

وبحسب ما قالته والدة الطفلتان المتوفيتان، فإن الصيدلانية وصفت لهما عقارًا بديلًا للمدون بروشتة العلاج، إلا أنها حاولت البحث عن العلاج الأصلي فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل. 

وحينما عادت مجدداً ، قامت الصيدلانية بإعطاء حقنة مضاد حيوي للطفلتين دون إجراء اختبار حساسية، وبعد حقن الطفلتين شعرتا بإعياء شديد وذهبت الأم بهما إلى المستشفى لكن الطفلتين كانتا قد فارقتا الحياة . 

تحررالمحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وألقي القبض على صاحبة الصيدلية وعاملتين بها.

الطفلتان المتوفيتان

ما هي الحقنة القاتلة ؟

حقنة المضاد حيوي الشهيرة متوفرة بالصيدليات ولها أنواع كثيرة منها حقن "السيفترياكسيون"، لكن هذا ليس العقار الوحيد الذي قد يتسبب في مضاعفات خطيرة بل هناك العديد من الأدوية التي تؤدي تركيباتها إلى تفاعلات غير مرغوبة داخل جسم الإنسان في حال عدم اجراء اختبارات خاصة بحساسية الجسم للعقار .

كما أن هناك العديد من المواد الفعالة في الأدوية التي تؤدي إلى حساسية أو مضاعفات طبية، من بينها مركبات البنسيلين، وأمصال التيتانوس، ومواد السلفا، وعقارات الألفاكيوترابين المستخدمة في علاج الالتهابات في العظام، وغيرها من الأدوية التي قد تسبب مضاعفات خطيرة .

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ماذا يحدث للجسم بعد حقنة المضاد حيوي؟

إذا كان الجسم لديه حساسية من هذا العقار، فتبدأ بعض الأعراض تظهر على المريض بعد وقت قليل من الحقنة ، في حالة وجود حساسية من تركيبة الحقنة ، كما أن الجهاز المناعي يصدر رد فعل على تلك الحقنة حسب مناعة الجسم .

إليك أعراض الحساسية الناتجة عن حقن المضاد الحيوي ومضاعفاتها :

-الحكة

-الطفح الجلدي واحمرار في الجلد

-رتفاع في درجة حرارة الجسم

-انخفاض في معدل ضربات القلب

-هبوط في الدورة الدموية

-تورم في الحنجرة

-اختناق في النفس، قد يؤدي للوفاة إذا لم يتم إسعاف المريض.

خطورة حقنة المضاد حيوي 

بعد واقعة وفاة طفلتين بالأسكندرية بعد حقنة المضاد الحيوي، حذر الكثير من الأطباء من تلك الحقنة عبر مواقع التواصل الإجتماعي كي يصل المنشور لأكبر عدد من المتابعين ، وكان منهم الدكتورجمال شعبان عميد معهد القلب السابق .

وكتب جمال شعبان على حسابه على فيسبوك :" تحذير للمرة الألف بلاش حقن في الصيدليات لو حصلت حساسية من الحقنة ممكن تكون مميتة ".

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