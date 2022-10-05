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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: نصر أكتوبر أعاد لمصر الكرامة والعزة

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

هنأت الإعلامية مفيدة شيحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. 

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مفيدة شيحة: الحب له صفات أساسية حتى يكون حقيقي


وقالت "شيحة"، خلال تقديم برنامج “الستات” المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر تحتفل بالذكرى الـ ٤٩ لانتصارات أكتوبر المجيدة، معلقة "يبيقي يوم حالة، ونعيش تفاصيل ننتظرها في يوم ٦ أكتوبر، نصر أكتوبر أعاد لمصر الكرامة والعزة، وصباح النصر لمصر". 
وأضافت مفيدة شيحة، أن :"كل سنة وكلنا طيبين وبكرا ٦ أكتوبر وكل المصريين فخورين به، وكل الاجيال وكمان الاجيال الصغيرة فخورين، ٦ أكتوبر كان مشروع بالنسبة للناس اللي كانوا عايشين في الوقت ده ". 
وتابعت مفيدة شيحة، "الفن كان معبر صادق عن هذه الفترة الهامة لمصر، وهناك أعمال فنية كلنا محفوظة من أفلام وأغاني وهذا اليوم فريد من نوعه بكل تفاصيله".


 

مفيدة شيحة الإعلامية مفيدة شيحة عبدالفتاح السيسي انتصارات أكتوبر أكتوبر المجيدة أكتوبر

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