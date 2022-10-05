لحظة وفاء.. كفاية بعاد ومستنياك.. كاتبة يوميات بقبر زوجها.. فيديو

أكدت مروة، السيدة التي تكتب يومياتها على قبر زوجها، عزمها الاستمرار في زيارة زوجها المتوفى، قائلة “هفضل اجيله لحد ما اجاوره واتمنى يكون قريب، وانا بعتبر نفسي ميته الفرق هو تحت التراب وانا فوقه ومفيش حياه من غير وائل”.

وانهارت مروة بالبكاء، خلال لقاء لها ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، عند قبر زوجها، قائلة “محتجالك اوي ومتتأخرش عليا ومحتاجة اسمع صوتك كفاية بعاد بقى وانا مستنياك وانا هروح املى المساقي وقامت بقراءة الفاتحة”.

تليفونى اتسرق

وتابعت السيدة التي تكتب يومياتها على قبر زوجها، أنه انا هكتبله أنه هروح الشهر العقاري عشان اعمل توكيل لمحامي عشان تليفونى اتسرق وعليه صور وذكريات وكان آخر هدية منه".