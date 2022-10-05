عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحظة وفاء.. كفاية بعاد ومستنياك.. كاتبة يوميات بقبر زوجها.. فيديو

مروة، السيدة التي
مروة، السيدة التي تكتب يومياتها على قبر زوجها

أكدت مروة، السيدة التي تكتب يومياتها على قبر زوجها، عزمها الاستمرار في زيارة زوجها المتوفى، قائلة “هفضل اجيله لحد ما اجاوره واتمنى يكون قريب، وانا بعتبر نفسي ميته الفرق هو تحت التراب وانا فوقه ومفيش حياه من غير وائل”.

وانهارت مروة بالبكاء، خلال لقاء لها ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، عند قبر زوجها، قائلة “محتجالك اوي ومتتأخرش عليا ومحتاجة اسمع صوتك كفاية بعاد بقى وانا مستنياك وانا هروح املى المساقي وقامت بقراءة الفاتحة”.

 

تليفونى اتسرق

وتابعت السيدة التي تكتب يومياتها على قبر زوجها، أنه انا هكتبله أنه هروح الشهر العقاري عشان اعمل توكيل لمحامي عشان تليفونى اتسرق وعليه صور وذكريات وكان آخر هدية منه". 

قراءة الفاتحة ذكريات الشهر العقاري نهال طايل تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روشتة طبيب.. نقيب صيادلة الإسكندرية يفجر مفاجأة في واقعة وفاة إيمان وسجدة

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

لاعب كبير.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

الزمالك يخسر امام الإفريقي التونسي ويواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

مفاجأة.. لماذا حذف الأهلي شعار نادي القرن من قميصه الجديد؟

اِلحق اشتري قبل مولد النبي.. الذهب يواصل الانخفاض وهذا سعر عيار 21

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام: نصر أكتوبر جسد معاني التضحية والفداء من رجال القوات المسلحة

فلسطين.. الأمن الوطني يمنع جنودا إسرائيليين من اقتحام منطقة باب الزاوية.. شاهد

بروح المدفن استأذنه .. أرملة تروي مأساة حياتها بعد وفاة زوجها |فيديو

صاعقة تضرب منزل بايدن .. الرئيس الأمريكي يروي حادثا عمره 15 عامًا

اعرف رسوم تجديد رخصة السيارة الملاكي بعد إلغاء أمان

لانتهاء مهام عمله.. أبو الغيط يهدي سفير البحرين بمصر درع الجامعة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب الأحمر يوميا ؟

شريط لاصق على سطح جناح طائرة أسترالية يرعب المسافرين |صور

بنطلون ولا فستان.. ياسمين عز تثير الجدل بعد الهجوم عليها بسبب الرجال|شاهد

ليه دورة محمود حميدة .. محيي إسماعيل يقتحم مسرح مهرجان الإسكندرية السينمائي

فيديو

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السيارات في مصر.. ڤيديو

فتاة الـ كدة كدة.. سندس عبدالهادي تفجر مفاجأة غير متوقعة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ