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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحب أول مصنع بالشرق الأوسط: نتج 10 آلاف إطار يوميا.. فيديو

إبراهيم جودة
إبراهيم جودة

قال إبراهيم جودة صاحب أول مصنع بالشرق الأوسط وأفريقيا لصناعة الإطارات أنه منذ عام ٢٠١٠ وهو في مفاوضات مع الشركة الأجنبية بالخارج في ألمانيا لأخذ ترخيص منهم لإقامة هذا المصنع وبالفعل تم الحصول علي الترخيص عام ٢٠١٦ ومن ثم تم تقديم العقد لوزارة الصناعة وتم أخذ الموافقة علي انشاء المصنع عام ٢٠١٦ وتم تخصيص قطعة أرض لبناء المصنع عليها اخر عام ٢٠١٧.

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واضاف "جودة" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أنه تم بدء الإنتاج داخل المصنع عام ٢٠٢٠، وكان ذلك مصنع واحد في ذلك الوقت حتي أصبحت مجموعة مصانع في وقتنا هذا.

وتابع صاحب أول مصنع بالشرق الأوسط وأفريقيا لصناعة الإطارات أنه أصبح لديه مجموعة مصانع مكونة من ٨ مصانع داخل أول مصنع قام به، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع ١٠٠٠٠ إطار يوميا.

إفريقيا استثمار المانيا الصناعة الشرق الاوسط الإطارات الطاقة الانتاجية صناعة الإطارات

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