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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تحويل شق الثعبان لمدينة صناعية متكاملة للرخام يخدم 2500 مصنع وورشة

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

أشاد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي، لتحويل منطقة شق الثعبان إلى مدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت والعمل على تزويدها بمختلف الخدمات والمرافق.

وقال شكري، في تصريح صحفي له اليوم، إن هذه الإجراءات تشير بوضوح إلى اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع الصناعة، والعمل على تعزيز دور الصناعة المحلية فى مختلف المجالات، منوها بما يتم في منطقة شق الثعبان بالعمل على تطوير وتحسين مختلف شبكات البنية الأساسية بالمنطقة،  حتى تكون صديقة للبيئة، وتطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية للوصول اليها والخروج منها.

وأشار وكيل اسكان البرلمان ، إلى ان توجيهات الرئيس بتطوير منطقة "شق الثعبان"، التي تقع على مساحة 6.5 كم مربع، يخدم أكثر من  2525 مصنعا وورشة، ويعمل على  التخلص من المخلفات الصلبة والسائلة الموجودة بها بطريقة آمنة.

وأوضح شكري، أن الاهتمام بتطوير منطقة شق الثعبان، هو اهتمام بتطوير القطاع الصناعي في الوطن ودعم الصناعة المصرية لزيادة تنافسيتها وتوطين صناعات محلية أصيلة مثل صناعة الرخام والجرانيت.

واختتم المهندس طارق شكري، بالإشارة إلى أن الخطة الطموحة للدولة المصرية لزيادة الصادرات من قطاع الصناعة، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يحسب للقيادة السياسية وتوجهاتها الاقتصادية الوطنية.

شق الثعبان الرئيس السيسي مجلس النواب الحكومة الصادرات

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