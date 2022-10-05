إبراهيم عيسى: دعوة الرئيس السيسي للمؤتمر الاقتصادي لاقت اهتماما كبيرا من الحكومة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي لاقت اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة، التي حددت موعدًا لانطلاقه أواخر الشهر الجاري، بينما الدعوة للحوار الوطني التي انطلقت منذ إبريل الماضي لم يتم تحديد موعدًا لانعقاده حتى الآن.

وأوضح الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، أن الاقتصاد هو الأكثر حضورًا والشاغل الأهم والأخطر لكل من الدولة والمواطن الآن، وأجهزة الدولة تعتبر الاقتصاد أهم من السياسة.

وتابع: "أن إفراغ المجتمع من السياسة والكوادر يعطي فرصة لنمو نباتات شيطانية، الدولة تسيطر على 80% من الاقتصاد المصري، والانفراد بالقرارات هو ما يؤدي لاقتصاد مأزوم، ومفتاح حل كل مشاكل الدولة في تفعيل الحياة السياسية".