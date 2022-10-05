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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: إطلاق موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف المحمولة للمؤتمر الاقتصادي غدًا

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم إطلاق الموقع الالكتروني للمؤتمر الاقتصادي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يمكن الخبراء غير المتواجدين المشاركة بآرائهم وخبراتهم وأفكارهم غير التقليدية حتى يكون لهم الفرصة لعرض وجهة نظره من خلال هذا الموقع كما سيتم تدشين تطبيق عبر الهاتف المحمول وسيتم إطلاقه أيضًا غدًا

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء لعرض جدول أعمال المقترح للمؤتمر، أن الهدف من المؤتمر الاستماع لكافة الآراء ونحرص على الاستماع لآراء عدم المشاركين الفعليين بالمؤتمر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحوار الوطني من الممكن أن يقوم بوضع خطط تفصيلية وتنفيذية التي تساعد الدولة لتنفيذ خارطة الطريق التي تخرج من المؤتمر الاقتصادي، مؤكدًا التزام الدولة بكل التوصيات التي ستخرج من المؤتمر.

وأضاف أن الظروف العالمية التي نمر بها خلال هذه الفترة لا أحد يستطيع أن يتنبأ بها، لافتًا إلى أننا يجب أن نضع خطط للتعامل مع هذه الأزمة العالمية الكبرى.

رئيس مجلس الوزراء مدبولى الموقع الإلكتروني السيسي الهاتف المحمول

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