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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض الخلاب.. نهال عنبر تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة في أحدث ظهور

نهال عنبر
نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر صورة جديدة لها، عبر خاصية “الاستوري” بحسبها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت نهال عنبر مرتدية فستان أنيق ورقيق باللون الأبيض، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، مع ميك أب بسيط يبرز ملامح وجهها.

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يذكر أنه حلت الفنانة نهال عنبر ببرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، لتكشف خلال الحوار عن أهم أعمالها فى مسيرتها الفنية، وكذلك الأعمال الفنية القادمة لها، كما تطرق الحديث إلى مسئوليات كلا من الراجل والمرأة، وتفاصيل جديدة عن مهرجان القاهرة السينمائى.
 

مسلسل برمضان القادم..نهال عنبر تكشف تفاصيل عن أعمالها الفنية القادمة..فيديو

كشفت الفنانة نهال عنبر، عن أجدد أعمالها الفنية، وأكدت أنها تقوم بتصوير مسلسل، ستشارك بطولته مع الفنان خالد الصاوي، وسأقوم بدور شر.

وقالت نهال عنبر، خلال لقاء لها  أنه ستقوم بدور محامية، خلال المسلسل، معلقة “بعمل خناق مع خالد الصاوي طول المسلسل”.

 وتابعت الفنانة نهال عنبر، أنه من المقرر أن يعرض المسلسل في رمضان القادم، مؤكدة أنه أيضا سيكون هناك مسلسل آخر مع الفنان حسين فهمي بعنوان “عودة البارون”، وسأقدم شخصية مديرة فندق.

 

شركات لتنظيم العزاء

وأشارت نهال عنبر إلى أنه تعاقدنا مع شركات لتنظيم العزاء والجنازات  للفنانين، وذلك لمنع الفوضى التي كانت تحدث بحالات العزاء والوفاة، وسيكون هناك أماكن مخصصة للصحفيين، وبتنظيم جيد ،الصحفيين لهم مكان معين، ويتم بتنظيم كبير.
 

نهال عنبر: بعض الأزواج لا يعلم مسئولياته تجاه الآخر.. فيديو

وأكدت الفنانة نهال عنبر، أن بعض الأزواج لا يعلم مسئولياته تجاه الآخر، مشيرة إلى أن الأهل عليهم دور في ذلك لتعليم أبنائهم تلك المسئوليات.

وقالت نهال عنبر، خلال لقاء لها  إن الأهل لما يلاقوا ابنهم او بنتهم بيتصرفوا غلط،  لا بد من اتباع أسلوب التقويم.

وتابعت الفنانة نهال عنبر، أن زواج بيت العائلة به مزايا، ولكن بحالة واحدة لو استقل الزوج والزوجة بحياتهم الشخصية عن العائلة.

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