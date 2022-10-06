قزامل بعد تكريمه من السيسي: الجميع يجب أن يتماسك بمكارم الأخلاق

أكد الدكتور سيف رجب قزامل العميد الأسبق لكلية الشريعة و القانون بطنطا، الذى تم تكريمه اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سعيد بتكريم اليوم.

وأضاف العميد الأسبق لكلية الشريعة و القانون، خلال مداخلة هاتفية على برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الجميع يجب أن يتماسك بـ مكارم الأخلاق، وأن الدولة تدعو الجميع لـ العمل، وأن كل شخص عليه أن يستغل كل دقيقة من أجل العمل.

وكشف أن تكريم بعض العلماء فى هذا اليوم يعتبر شرف كبير، وأن الجميع من العلماء سيعملون أكثر من أجل تقديم الأفضل لـ مصر، وأن الأزهر الشريف هو من يدعوا لـ وسطية الإسلام.

ولفت إلى أن العالم بالكامل يعلم دور مصر، وأن مصر تمتلك قلعة الفكر و الثقافة، وأنه بالأفكار الصحيحة سيتم القضاء على الشائعات و الإرهاب، وكل شئ غير صحيح.