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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رقص وغناء داخل أحد الفصول بـ مدرسة ثانوي في الدقهلية

رقص بمدرسه
رقص بمدرسه

اثار  فيديو تم نشره عبر صفحات التواصل الاجتماعي غضب المتابعين والمشاهدين من رواد فيسبوك حيث ظهر مقطع فيديو به رقص وغناء من بعض طلاب مدرسه علي مبارك الثانوية بدكرنس بمحافظة الدقهلبة مما اساء استياء كل من تابع وشاهد هذا الفيديو .

حيث استغل الطلاب خلو الفصل من المدرسين وقاموا بالرقص والغناء على اغاني مهرجات  تم تشغيل على السبوره الذكيه وقام الطلاب بالرقص والغناء لما اثار غضب رواد التواصل الاجتماعي.
واكد المتابعين ان ما حدث داخل المدرسة خروج عن النص وعن القيم والمعايير الاخلاقيه التي يتم بثها في المدارس وتهدف الى اصلاح الطلاب وتنميه عقولهم بما هو مفيد اما ان يخرج الطالب عن ذلك بمشاهده المهرجانات والاغاني الشعبيه داخل الفصول والرقص والغناء على انغامها دون رقابه فهذا يسئ الى المنظومه التعليميه.

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محافظة الدقهلية الدقهلية التواصل الاجتماعي السبورة الذكية الدقهلبة منظومة التعليم

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