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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إمام مسجد: تكريم من السيسي جاء بعد تحفيظ القرآن لألف طفل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الشيخ صالح أبو القاسم أمام و خطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بـ بنى سويف، و الذى كرم اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا التكريم سيظل يفتخر به طوال عمره و للتاريخ، وسيعمل من أجل تقديم الأفضل.

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وأضاف أمام و خطيب مسجد عمر بن عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية على برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن تكريمه اليوم جاء بعد أن قام 1000 طفل، بحفظ كتاب الله، بخلاف السيدات الكبار، و الشباب، داخل المسجد.

ولفت إلى أن المسجد كان يقدم ندوات مهمة عن سماحة الإسلام و الوسطية، وكيفية احترام الأخر، و عب الغر، و بر الوالدين.

وأشار إلى أنه يعلم الأطفال العلم الصحيح و سماحة الإسلام، و الدين الصحيح و ووسطية الإسلام، وأن هذا الأمر من الأشياء المهمة.

مسجد خطيب مسجد بني سويف المسجد يوسف الحسيني

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