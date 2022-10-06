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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيرين عبد النورعن عدم تعاونها مع نادين نسيب نجيم: لم توافق

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

كشفت الفنانة سيرين عبد النور - خلال منتدى الاعلام العربي - عن سر عدم تعاونها مع مواطنتها الفنانة نادين نسيب نجيم. 

وردت سيرين عبد النور، على سؤال الإعلامي نيشان، قائلة إن المنتج صادق الصباح عرض هذا الموضوع من قبل، فوافقت على الفكرة لكن نادين نسيب نجيم لم توافق. 

أحدث لقاءات سيرين عبد النور 

حلت الفنانة سيرين عبد النور ضيفة مع et بالعربي وتحدثت عن سبب غيابها عن الساحة الفنية وكشفت عن مفاجأة بشأن مسلسل "الموت"، وجاءت تصريحاتها كالتالي..

  1. سبب غيابي دراميا هو عدم وجود النصوص التي تشدني وتستفزني.
  2. لا اجد الإنتاج الذي  أطمح به  ويساعدني على الظهور لجمهوري بعد فترة غيابي.
  3. دور سحر الذي لعبته اللبنانية ماغي بو غصن في مسلسل «للموت» كان من المفترض أن أؤديه، وتعجبت من ذهاب الدور لها.
  4. بعض المنتجين باتوا يعتمدون تبني نجمة واحدة في جميع الأعمال.
  5. أعود للدراما بمسلسل (العين بالعين) بمشاركة الفنان رامي عياش، تأليف سلام كسيري، وإخراج رندا علم.

 

وقبل أشهر قليلة، احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها تاليا وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت سيرين رفقة زوجها وابنتها تاليا اثناء الاحتفال بعيد الميلاد وعلقت قائلة "اليوم احتفلنا بعيد بنتي تاليا بالطبيعة وعلى الطبيعة كل شي احلى".

 

أحدث أعمال شيرين عبد النور 

كانت آخر أعمال الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مسلسل "دانتيل" الذي عرض العام الماضي، من بطولة محمود نصر، زينة مكي، وسام فارس. 

سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح. 

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