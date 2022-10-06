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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اعتدى عليا وجرجرني.. أول تصريحات تلفزيونية لفتاة المعادي بعد حبس والدها

نورا فتاة المعادي
نورا فتاة المعادي صاحبة أول حكم بحبس والدها


روت نورا  فتاة المعادي صاحبة أول حكم بحبس والدها، تفاصيل قصتها، قائلة: بعد ولادتي بـ 6 أشهر قام والدي بتركي مع جدي وزوجته"، متابعة:" أول خلاف حصل بين جدي ووالدي بسببي كنت في عمر 8 سنوات".

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واسترسلت "نورا" خلال حوارها ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر":" والدي كان بيضغط على جدي ليحصل على بعض الأموال أو الممتلكات عن طريق أخذي للخارج"، متابعة: والدي تنازل عن الجنسية المصرية".

 

وأكملت: بعد وصولي لعمر 17 عاما، قام والدي بسحب ملفي من الجامعة من أجل إجباري للعيش معه في اليابان"، متابعة: والدي اعتدى عليا بالضرب وجرجرني لغاية السفارة".

 

وأضاف:" جدي أدرك مدى خطورة والدي، ولذلك قام بالحصول على حق حضانتي رسميا وحصل على حق الولاية التعليمية، متابعة:" جدي لم يكتفي بذلك وقام بكتابة ثلث ممتلكاته لي".
 


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عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن حبس أب بتهمة حجز وضرب ابنته في قضية "فتاة المعادي"، موضحة أن الفتاة تدعى نورا طالبة جامعية عمرها 23 عاما.

 

وأوضح التقرير أن الفتاة والدتها كورية الجنسية ووالدها مصري، وبعد ولادتها بأشهر، وقعت خلافات بينهم، ما أدى إلى حدوث الطلاق وحينها ترك الأب ابنته مع جدها في مصر ليتكفل بتربيتها ورعايتها، وقام والدها بإجبارها على دخول كلية الطب باليابان.

 

فتاة المعادي الجنسية المصرية الولاية التعليمية اليابان اخبار التوك شو

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