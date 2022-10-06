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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب عند التسوية مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات وسط ارتفاع الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية، ومع متابعة البيانات الاقتصادية.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.6% إلى 1720.8 دولار للأونصة، بعدما سجلت أعلى سعر تسوية في 3 أسابيع .

وتزامن مع خسائر الذهب ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 15 نقطة أساس إلى 3.769%، وكذلك ارتفاع الدولار.

وأظهرت البيانات الاقتصادية إضافة القطاع الخاص الأميركي 208 آلاف وظيفة في سبتمبر أيلول، وهو ما يتجاوز التوقعات عند 200 ألف وظيفة.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الأميركية الشهري عن سبتمبر أيلول يوم الجمعة، وتشير التقديرات إلى إضافة 265 ألف وظيفة.

اسعار الذهب القطاع الخاص الدولار العقود الآجلة عوائد سندات سندات

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