متهم في 6 قضايا.. ضبط سلاح ناري وهيروين بحوزة عاطل بكفر الشيخ

تمكنت مباحث قسم ثان كفر الشيخ، من ضبط عاطل وبحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الهيروين، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ضبط ف. م 39 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 6 قضايا، آخرها القضية رقم 41 لسنة 2020م جنح ا د ط قسم ثان كفر الشيخ «سلاح دون ترخيص».

وتمكنت من ضبط سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 150 جراماً، ومبلغ مالي 750 جنيهاً وهاتف محمول.

حرر رجال الشرطة المحضر 4566 لسنة 2022م جنايات قسم ثان كفر الشيخ.