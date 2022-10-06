عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. أحدث طريقة لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء بعد الصواريخ التقليدية

أحدث طريقة لإطلاق
أحدث طريقة لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء بعد الصواريخ

في محاولات لتسهيل طرق الوصول إلى الفضاء، أطلقت شركة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية تجربة على أحدث طريقة لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى  الفضاء بعد الصواريخ التقليدية. 

عروسة باربي .. إيطالية تشعل السوشيال ميديا بعد فيديو من الفضاء للأطفال

البحوث الفلكية تقيم ندوة علمية بمناسبة أسبوع الفضاء العالمى

تمهد تجربة الشركة الأمريكية العاشرة لطريقة جديدة لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى مدار أرضي منخفض (أقل من 1000 كيلومتر فوق الأرض)، حيث تسمح بإطلاق حمولات إلى الفضاء بقوة أكثر من الصواريخ التقليدية المستعملة حاليا.

يطلق على التقنية الجديدة اسم «المسرّع» ويبدو شكلها مثل «المقلاع» الذي يبلغ طوله نحو 94 مترا، وملحق به ذراع دوّارة تتحرك بسرعة تصل إلى 8000 كيلومتر في الساعة، وبإمكانه إطلاق مقذوفات تصل إلى ارتفاع يبلغ نحو 7.6 كيلومتر حاليا.

ونشرت الشركة المشرفة فيديو يظهر إطلاق مقذوف على شكل صاروخ من المقلاع الجديد لاختبار قدرته، منبهةً بأن الحمولات التي جرى إطلاقها تمت استعادتها لاحقا، ولم تتعرض لأضرار، لذلك يمثل الإطلاق علامة فارقة لكونه يظهر أن النظام قادر على حماية الأجهزة الحساسة التي يجري إطلاقها مع الحمولات المقذوفة.

أحدث طريقة لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء

واشتمل الاختبار رقم 10 على حمولات من وكالة "ناسا"، وشركة "إيرباص"، وجامعة “كورنيل” وشركة صناعة الأقمار الاصطناعية "أوتبوت سبيس" لمعرفة إذا كانت هذه العناصر قادرة على حمل 10 آلاف جرام مع سعيها لإرسال أقمار اصطناعية يصل وزنها إلى 199 كيلوجراما إلى ارتفاع يصل إلى 60 كيلومترا.

وعلق جوناثان ياني، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن المشروع، بأن الرحلة رقم 10 تمثل منعطفا مهما في عمل الشركة، مع فتح نظام المسرّع، الذي تعمل على إنجازه أمام الزبائن والشركاء الاستراتيجيين والمجموعات البحثية، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

وأوضح  المدير التنفيذي للشركة المسئولة أن البيانات والأفكار التي جمعت من اختبارات الرحلات لا تقدر بثمن لشركته التي تسعى إلى إعداد نظام إطلاق مداري، وكذلك بالنسبة إلى الزبائن الذين يريدون الاستفادة من خدمات الشركة للوصول المستدام إلى الفضاء بتكلفة منخفضة.

ومن المتوقع أن تدخل هذه التقنية الجديدة حيز الخدمة في عام 2026م.

الفضاء ولاية نيو مكسيكو الأمريكية أحدث طريقة الأقمار الاصطناعية الصواريخ مدار أرضي منخفض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق نفسك واشتري دلوقتي|تراجع غير مسبوق في الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي ينفي فرض أي عقوبات علي كهربا ويؤكد: اللاعب ملتزم للغاية

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينهو

قناة تونسية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

أسعار الذهب اليوم الخميس 6-10-2022

6 علاجات منزلية لرائحة الفم الكريهة.. تجعل أسنانك ساطعة في 5 دقائق

ترشيحاتنا

من هي الكاتبة آني إرنو الحائزة على جائزة نوبل في الآداب؟

شاهد.. أحدث طريقة لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء بعد الصواريخ التقليدية

وزير التعليم: تنظيم حملات لنشر لغة الإشارة وتعليم مبادئها في المدارس

لتعزيز العلاقات الأمنية .. وزير جيش إسرائيل في زيارة لأذربيجان

محمد هنيدي: ربنا يحمي جيشنا ورجالتنا اللي ضحوا عشان تراب البلد

لحماية الفلاحين.. شعبة الأقطان: مذكرة للتجارة لإنشاء صندوق موازنة الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على أنغام رضا جه يا أم رضا.. كيف استقبلت أسرة ابنتها المفقودة منذ 45 عامًا

الشيف بوراك فى العمرة.. ما لا تعرفه عن أشهر طاهٍ بالعالم

الإعلان خلال ساعات .. تفاصيل آخر صفقتين لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي

فائدة خارقة لـ بذور الكزبرة .. تعالج مرض شائع بين المصريين والعرب

فيديو

توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة.. والدولار يفاجئ الجميع

على أنغام سعد لمجرد .. وصلة رقص من نبيلة عبيد

بعد غياب عامين.. ابنة أحمد الفيشاوي تظهر وتتجه للغناء

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ