شاهد.. أحدث طريقة لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء بعد الصواريخ التقليدية

في محاولات لتسهيل طرق الوصول إلى الفضاء، أطلقت شركة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية تجربة على أحدث طريقة لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء بعد الصواريخ التقليدية.

تمهد تجربة الشركة الأمريكية العاشرة لطريقة جديدة لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى مدار أرضي منخفض (أقل من 1000 كيلومتر فوق الأرض)، حيث تسمح بإطلاق حمولات إلى الفضاء بقوة أكثر من الصواريخ التقليدية المستعملة حاليا.

يطلق على التقنية الجديدة اسم «المسرّع» ويبدو شكلها مثل «المقلاع» الذي يبلغ طوله نحو 94 مترا، وملحق به ذراع دوّارة تتحرك بسرعة تصل إلى 8000 كيلومتر في الساعة، وبإمكانه إطلاق مقذوفات تصل إلى ارتفاع يبلغ نحو 7.6 كيلومتر حاليا.

ونشرت الشركة المشرفة فيديو يظهر إطلاق مقذوف على شكل صاروخ من المقلاع الجديد لاختبار قدرته، منبهةً بأن الحمولات التي جرى إطلاقها تمت استعادتها لاحقا، ولم تتعرض لأضرار، لذلك يمثل الإطلاق علامة فارقة لكونه يظهر أن النظام قادر على حماية الأجهزة الحساسة التي يجري إطلاقها مع الحمولات المقذوفة.

أحدث طريقة لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء

واشتمل الاختبار رقم 10 على حمولات من وكالة "ناسا"، وشركة "إيرباص"، وجامعة “كورنيل” وشركة صناعة الأقمار الاصطناعية "أوتبوت سبيس" لمعرفة إذا كانت هذه العناصر قادرة على حمل 10 آلاف جرام مع سعيها لإرسال أقمار اصطناعية يصل وزنها إلى 199 كيلوجراما إلى ارتفاع يصل إلى 60 كيلومترا.

وعلق جوناثان ياني، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن المشروع، بأن الرحلة رقم 10 تمثل منعطفا مهما في عمل الشركة، مع فتح نظام المسرّع، الذي تعمل على إنجازه أمام الزبائن والشركاء الاستراتيجيين والمجموعات البحثية، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

وأوضح المدير التنفيذي للشركة المسئولة أن البيانات والأفكار التي جمعت من اختبارات الرحلات لا تقدر بثمن لشركته التي تسعى إلى إعداد نظام إطلاق مداري، وكذلك بالنسبة إلى الزبائن الذين يريدون الاستفادة من خدمات الشركة للوصول المستدام إلى الفضاء بتكلفة منخفضة.

ومن المتوقع أن تدخل هذه التقنية الجديدة حيز الخدمة في عام 2026م.