برلماني: حرب أكتوبر ستظل ملحمة مصرية خالدة على مر السنين

تقدم النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب ، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأبناء القوات المسلحة البواسل والشعب المصرى العظيم ، بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيد .

كما وجه النائب نادر الخبيري ، التحية لأسر الشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة ونصر هذا الوطن، ولا يزالون يضحون من أجل الوطن واستقراره مؤكدا أنّ التاريخ سجل انتصارات حرب أكتوبر بحروف من نور، باعتبارها علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر والعالم العربي .



وأوضح عضو مجلس النواب ، أنّ القوات المسلحة المصرية الباسلة حققت انتصارًا عظيمًا وغير مسبوق في تاريخ العسكرية العالمية في السادس من أكتوبر، وتم استرداد قطعة غالية على نفوسنا وأرواحنا جميعا وهي أرض سيناء الغالية في حرب شهد لها العالم كله وشهدو لعظمة جنودنا العظماء رجال القوات المسلحة المصرية.



وأكد الخبيري ، أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل على مر السنين ملحمة مصرية خالدة ، تلهم المصريين فى أوقات الشدة والمخاطر والتهديدات، لأنها الحرب التى استعاد بها المصريون كرامتهم وأرضهم واعتبارهم بين الأمم، كما كشفت للجميع أن المصريين قادرون على محاربة المستحيل وصنع المعجزات إذا تعلق الأمر بوطنهم وكرامتهم وعزتهم وتراب وطنهم الغالي سيدفعون أرواحهم ثمنًا لفدائه.