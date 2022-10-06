عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: حرب أكتوبر ستظل ملحمة مصرية خالدة على مر السنين

نادر الخبيري عضو
نادر الخبيري عضو مجلس النواب

تقدم النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب ، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأبناء القوات المسلحة البواسل والشعب المصرى العظيم ، بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيد .

 

كما وجه النائب نادر الخبيري ، التحية لأسر الشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة ونصر هذا الوطن، ولا يزالون يضحون من أجل الوطن واستقراره مؤكدا أنّ التاريخ سجل انتصارات حرب أكتوبر بحروف من نور، باعتبارها علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر والعالم العربي .


وأوضح عضو مجلس النواب ،  أنّ القوات المسلحة المصرية الباسلة حققت انتصارًا عظيمًا وغير مسبوق في تاريخ العسكرية العالمية في السادس من أكتوبر، وتم استرداد قطعة غالية على نفوسنا وأرواحنا جميعا وهي أرض سيناء الغالية في حرب شهد لها العالم كله وشهدو لعظمة جنودنا العظماء رجال القوات المسلحة المصرية.


وأكد الخبيري ، أن حرب أكتوبر المجيدة  ستظل على مر السنين ملحمة مصرية خالدة ، تلهم المصريين فى أوقات الشدة والمخاطر والتهديدات، لأنها الحرب التى استعاد بها المصريون كرامتهم وأرضهم واعتبارهم بين الأمم، كما كشفت للجميع أن المصريين قادرون على محاربة المستحيل وصنع المعجزات إذا تعلق الأمر بوطنهم وكرامتهم وعزتهم وتراب وطنهم الغالي سيدفعون أرواحهم ثمنًا لفدائه. 

نادر الخبيري عبدالفتاح السيسي مجلس النواب وزير الدفاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق نفسك واشتري دلوقتي|تراجع غير مسبوق في الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي ينفي فرض أي عقوبات علي كهربا ويؤكد: اللاعب ملتزم للغاية

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينهو

قناة تونسية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

أسعار الذهب اليوم الخميس 6-10-2022

6 علاجات منزلية لرائحة الفم الكريهة.. تجعل أسنانك ساطعة في 5 دقائق

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف

من هي الكاتبة آني إرنو الحائزة على جائزة نوبل في الآداب؟

شاهد.. أحدث طريقة لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء بعد الصواريخ التقليدية

وزير التعليم: تنظيم حملات لنشر لغة الإشارة وتعليم مبادئها في المدارس

لتعزيز العلاقات الأمنية .. وزير جيش إسرائيل في زيارة لأذربيجان

محمد هنيدي: ربنا يحمي جيشنا ورجالتنا اللي ضحوا عشان تراب البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو جديد وفستان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل | شاهد

على أنغام رضا جه يا أم رضا.. كيف استقبلت أسرة ابنتها المفقودة منذ 45 عامًا

الشيف بوراك فى العمرة.. ما لا تعرفه عن أشهر طاهٍ بالعالم

الإعلان خلال ساعات .. تفاصيل آخر صفقتين لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي

فيديو

توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة.. والدولار يفاجئ الجميع

على أنغام سعد لمجرد .. وصلة رقص من نبيلة عبيد

بعد غياب عامين.. ابنة أحمد الفيشاوي تظهر وتتجه للغناء

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ