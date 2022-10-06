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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تبدأ من 360 ألف جنيه.. تعرف على أسعار ومواصفات سيتروين سي اليزيه 2023

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه

أصبحت سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2023 متوفرة الآن بالسوق المصري بداية من شهر أكتوبر الجاري، حسبما أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية الفرنسية.

تعد سيتروين سي اليزيه سيارة عائلية سيدان تقدم في فئتين، أولهما comfort بسعر 360 ألف جنيه، والأعلى في التجهيز هي فئة luxury بسعر 400 ألف جنيه مصري. بالنسبة لمجموعة نقل الحركة نجد تحت غطاء المحرك وحدة 4 سلندر سعة 1600 سي سي وقوة 115 حصان  وتقدم عزم للدوران 150 نيوتن متر عند 4000 دورة/الدقيقة، ومقترنة بناقل حركة آلي من 6 سرعات، بنظام دفع أمامي للعجلات.

بالنسبة لأبعاد سيارة سيتروين سي اليزيه 2023، فهي بعرض كلي 1948 مم، وارتفاع كلي 1466 مم وقاعدة عجلات 2652 مم أما الارتفاع عن الأرض فيبلغ  156 مم وبالنسبة لحجم شنطة الأمتعة بمساحة تخزين 506 لتر، وعدد المقاعد في المقصورة 5.

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تأتي سيتروين سي اليزيه 2023 بمجموعة من أدوات مساعدة السائق، وعوامل تحافظ على أمن وسلامة الركاب، من أهمها فرامل ABS وهو نظام منع انغلاق المكابح مع تقنية EBD لتوزيع قوة الفرامل على العجلات، كما تتضمن  برنامج الثبات الإلكتروني (ESP) مع وسائد هوائية أمامية، كما توجد حساسات أمامية وخلفية مع نظام إيموبليزر ضد السرقة، النوافذ كهربائية خلفية وأمامية وفاميه.

بالنسبة لأنظمة الصوت هناك مدخل AUX ومدخل USB و بلوتوث مع نظام تحكم في الطاره، من وسائل الراحة داخل المقصورة، مرايات كهربائية والنظام الذكي لركن السيارة، تكييف هواء، فرش جلد، ريموت كنترول للتحكم في السيارة عن بعد، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس.

سيتروين سيتروين سي سيتروين سي إليزيه سيتروين سي إليزيه موديل 2023 Luxury Comfort

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