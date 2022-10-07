خالد ميري يوجه رسالة لمنتقدي الاحتفال بمولد النبي.. فيديو

وجه الإعلامي خالد ميري رسالة لمنتقدي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، قائلا “كل سنة بنعيش أن الاحتفال بالمولد النبوي حلال ولا حرام، بالنسبة للناس دي الإحتفال بعيد ميلادها عادي، والاحتفال بيكون الاقتداء بسيرة النبي محمد”

الدولة كانت بتحتفل بمولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وراينا الإحتفالية التي حضرها الرئيس السيسي بمولد النبي، وحذر من مخاطر الشائعات

نجحوا في قهر العدو الإسرائيلي.

وتابع مقدم برناج “كلمة السر”، أن الرئيس أكد على رسالة هامة خلال إحتفالية أكتوبي، وفي خلال إحتفالية المولد النبوي، وهي أن الرئيس السيسي أكد أهمية الوفاء، والاعتراف بالفضل والجميل لأن “ده اللي بيخلي الدول بتكمل”، الرئيس وجه التحية العسكرية لأبطال الكتيبة 139 صاعقة، في معركة أبو عطوة، ونجحوا في قهر العدو الإسرائيلي.

