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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد ميري يوجه رسالة لمنتقدي الاحتفال بمولد النبي.. فيديو

الإعلامي خالد ميري
الإعلامي خالد ميري

وجه الإعلامي خالد ميري رسالة لمنتقدي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، قائلا “كل سنة بنعيش أن الاحتفال بالمولد النبوي حلال ولا حرام، بالنسبة للناس دي الإحتفال بعيد ميلادها عادي، والاحتفال بيكون الاقتداء بسيرة النبي محمد”

خالد ميري: الرئيس قدم نموذجا للوفاء بتكريمه أبطال القوات المسلحة.. فيديو

الدولة كانت بتحتفل بمولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وراينا الإحتفالية التي حضرها الرئيس السيسي بمولد النبي، وحذر من مخاطر الشائعات

 

نجحوا في قهر العدو الإسرائيلي.

وتابع مقدم برناج “كلمة السر”، أن الرئيس أكد على رسالة هامة خلال إحتفالية أكتوبي، وفي خلال إحتفالية المولد النبوي، وهي  أن الرئيس السيسي أكد أهمية الوفاء، والاعتراف بالفضل والجميل لأن “ده اللي بيخلي الدول بتكمل”، الرئيس وجه التحية العسكرية لأبطال الكتيبة 139 صاعقة، في معركة أبو عطوة، ونجحوا في قهر العدو الإسرائيلي. 
 

خالد ميري النبى محمد النبي صلى الله عليه وسلم الرئيس السيسي السيسي

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