باب البحر .. أصل صناعة حلاوة المولد في مصر.. 50 % زيادة بالأسعار|فيديو

يهتم المواطنين بشراء حلاوة المولد النبوي للإحتفال يوم12 ربيع الأول والذي يوافق غدا السبت 8 أكتوبر.



ورصدت عدسة صدى البلد أسعار حلاوة المولد هذا العام بالمقارنة مع الأعوام السابقة بشارع باب البحر برمسيس، وقال علي فرج العربي صاحب أحد مصانع حلاوة المولد بمنطقة باب البحر أن الأسعار هذا العام زادت بشكل كبير حيث يبدأ الكيلو من 40 جنيه، ليصل الي 150جنيه حيث تختلف الاسعار باختلاف الخامات المستخدمة.



وتابع العربي، هذا العام لا توجد أصناف جديدة تم اضافتها بسبب ارتفاع اسعار الخامات مما أثر علي ابتكار اصناف جديدة خوفا من إهدار الخامة موضحا ان الاقبال هذا العام ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة.