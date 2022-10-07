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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اختلاف الأجيال .. أول تعليق من حميد الشاعري على سبب خلاف ابنه مع حلمي بكر|فيديو

حميد الشاعري
حميد الشاعري

علق المطرب حميد الشاعري، على خلافه مع الموسيقار حلمي بكر، موضحاً انه فى هذه الفتره كان فى عزل طبى لمدة أسبوع، ولم يكن معه خلاف شخصي.

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وأكد حميد الشاعري، فى برنامج " حبر سري " على قناة "القاهرة و الناس"، أنه لا يوجد اى خلاف بينه وبين حلمي بكر، ولكن كان الخلاف بين نجله نديم وبين حلمي بكر، وهذا بسبب اختلاف الأجيال، و قام نديم حميد الشاعري بنشر اعتذار للموسيقار حلمي بكر. 

 حلمي بكر بحبه جدا

وأشار حميد الشاعري ، إلى أنه يحب الموسيقار حلمي بكر، و كان بينهم عمل كبير لا يتكرر وهو  "الحلم العربى"، مؤكدا أنه يجب حلمي بكر لشخصه، ويهم الناس هو العمل الناجح وليس شيء آخر، مرددا: "أنا بقول لاستاذ حلمي بكر بحبك جدا". 

حميد الشاعرى حلمي بكر عزل طبى حبر سري اخبار التوك شو اخبار النجوم

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