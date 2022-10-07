بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادثي مرور بالمنيا

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادثين منفصلين بالمنيا، حيث انقلبت سيارة نقل بالوصلة المؤدية لطريق الجيش أمام مركز سمالوط، ودراجة بخارية بالطريق الزراعي أمام مركز أبوقرقاص، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالوصلة التي تربط طريق الجيش والصحراوي الشرقي القديم بالقرب من مدخل البستان بمركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة كل من: مصطفي. ر 23 سنه تباع باشتباه نزيف بالبطن وكسر بالضلوع والساق، ومصطفي. م سائق باشتباه كسر بالساق، ويقيمان بمحافظة بني سويف، وتم نقلهما إلي مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بالطريق الزراعي مصر أسوان، أمام عزبة عطية بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن إصابة حميدة. م 70 سنه وعبد العزيز. تز20 سنه وربيع. ع 42 سنه وتم نقلهم إلي مستشفي أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات بأنحاء الجسم تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.