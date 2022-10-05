عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوافق على بدء إجراءات التقنيين لعدد من طلبات أراضي أملاك الدولة

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال الاجتماع

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لعدد من الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتي استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

وفد سياحي إسباني يزور منطقة آثار بني حسن بـ المنيا

محافظ المنيا يفتتح المدرسة الرسمية للغات بمركز أبو قرقاص

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا، ومسئولي إدارة أملاك الدولة، وممثلي الشباب وأعضاء اللجنة.

شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعين مؤكدا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.

تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، وكذلك فحص عدد من التظلمات.. 
 

المنيا محافظ المنيا املاك الدولة اراضي املاك الدولة المستشار العسكرى توجيهات القيادة السياسية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن كهربا مع الأهلي

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

لاعب كبير.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة جديدة..تفاصيل

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

موضوعات متعلقة

وفد سياحي إسباني يزور منطقة آثار بني حسن بـ المنيا

ترشيحاتنا

بشرى للموظفين .. مقترح لتعديل شروط الخروج على المعاش المبكر بدون خصم

الفريق محطم.. تعليق صادم من نجم ليفربول على مستوى الريدز

بسبب الإذلال في أوكرانيا.. جنرال بريطاني يلمح لاستعداد بوتين توجيه ضربة نووية

الداخلية: الإدارة العامة لتصاريح العمل مستمرة في استقبال المواطنين يوم السبت

نيفين شحاتة: الجامعات الأهلية تقدم مستوى تعليمي مميزا..وتقدم خبرات كبيرة للطلاب

الداخلية: ادارة تصاريح العمل تباشر أعمالها يومى الخميس والسبت القادمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دايت المشاهير.. 8 نجمات يكشفن عن أسرار غير متوقعه لخسارة الوزن| شاهد

بعد تغريمها 1.26 مليون دولار.. صور أثارت الجدل لـ كيم كارداشيان

نجدة هدف حيوى وتوعية النشىء..أنشطة مميزة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري في سبتمبر

روب ولا فستان؟.. أروى جودة تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

فيديو

تحدث عن نوير والشناوي.. ماذا قال ميشيل يانكون عن الأهلي والخطيب؟ |فيديوجراف

هبوط حاد في الدولار وتراجع الذهب عالميا ومحليا ..ڤيديو

حذر من خطورة الشائعات.. رسائل هامة من السيسي في احتفالية المولد النبوي

تفاصيل جديدة في واقعة بلطجي دمياط.. بتر يد سيدة وألقى أذن شاب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ