عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد سياحي إسباني يزور منطقة آثار بني حسن بـ المنيا

وفد سياحي اسباني
وفد سياحي اسباني يزور المناطق الأثرية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً من دولة اسبانيا ، حيث زار الوفد منطقة آثار بني حسن بأبوقرقاص، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

أكد محافظ المنيا، على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا.

محافظ المنيا يفتتح منفذا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة

محافظ المنيا يفتتح المدرسة الرسمية للغات بمركز أبو قرقاص

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة، إن المناطق الأثرية بالمحافظة تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة والتي منها منطقة بنى حسن بمركز أبو قرقاص، منطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس، منطقتي الأشمونين وتونا الجبل بمركز ملوي، دير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط، منطقة شهداء البهنسا بمركز بني مزار.

وتعد محافظة المنيا ثالث محافظة على مستوى الجمهورية غنية بآثارها بعد محافظتي الجيزة والأقصر فعلى أرضها كانت أول دعوة للتوحيد، وفيها استقرت العذراء مريم و السيد المسيح، واحتضنت أبنائها مسيحيين ومسلمين ، لينعم الجميع بالأمن والسلام.
 

محافظ المنيا السياحة الجيزة المنظومة السياحية اسبانيا دير السيدة العذراء أسامة القاضي محافظ المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن كهربا مع الأهلي

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

لاعب كبير.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة جديدة..تفاصيل

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يفتتح المدرسة الرسمية للغات بمركز أبو قرقاص

ترشيحاتنا

بشرى للموظفين .. مقترح لتعديل شروط الخروج على المعاش المبكر بدون خصم

الفريق محطم.. تعليق صادم من نجم ليفربول على مستوى الريدز

بسبب الإذلال في أوكرانيا.. جنرال بريطاني يلمح لاستعداد بوتين توجيه ضربة نووية

الداخلية: الإدارة العامة لتصاريح العمل مستمرة في استقبال المواطنين يوم السبت

نيفين شحاتة: الجامعات الأهلية تقدم مستوى تعليمي مميزا..وتقدم خبرات كبيرة للطلاب

الداخلية: ادارة تصاريح العمل تباشر أعمالها يومى الخميس والسبت القادمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دايت المشاهير.. 8 نجمات يكشفن عن أسرار غير متوقعه لخسارة الوزن| شاهد

بعد تغريمها 1.26 مليون دولار.. صور أثارت الجدل لـ كيم كارداشيان

نجدة هدف حيوى وتوعية النشىء..أنشطة مميزة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري في سبتمبر

روب ولا فستان؟.. أروى جودة تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

فيديو

تحدث عن نوير والشناوي.. ماذا قال ميشيل يانكون عن الأهلي والخطيب؟ |فيديوجراف

هبوط حاد في الدولار وتراجع الذهب عالميا ومحليا ..ڤيديو

حذر من خطورة الشائعات.. رسائل هامة من السيسي في احتفالية المولد النبوي

تفاصيل جديدة في واقعة بلطجي دمياط.. بتر يد سيدة وألقى أذن شاب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ