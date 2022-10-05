وفد سياحي إسباني يزور منطقة آثار بني حسن بـ المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً من دولة اسبانيا ، حيث زار الوفد منطقة آثار بني حسن بأبوقرقاص، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

أكد محافظ المنيا، على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة، إن المناطق الأثرية بالمحافظة تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة والتي منها منطقة بنى حسن بمركز أبو قرقاص، منطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس، منطقتي الأشمونين وتونا الجبل بمركز ملوي، دير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط، منطقة شهداء البهنسا بمركز بني مزار.

وتعد محافظة المنيا ثالث محافظة على مستوى الجمهورية غنية بآثارها بعد محافظتي الجيزة والأقصر فعلى أرضها كانت أول دعوة للتوحيد، وفيها استقرت العذراء مريم و السيد المسيح، واحتضنت أبنائها مسيحيين ومسلمين ، لينعم الجميع بالأمن والسلام.

