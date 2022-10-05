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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء .. إصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بالمنيا

تصادم سيارتين بالمنيا
تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 7 أشخاص  إثر وقوع حادثين منفصلين بالطريق الصحراوي الغربي في المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم (372 ن هـ ر)، ميكروباص، قيادة "محمد. ف " بمدخل الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مغاغة، بسبب إنفجار الإطار الخلفي الإيمن.

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بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: محمد. ر 33 عاما، محمد. ح 29 عاما، أحمد. ض 21 عاما، محمود. ع 35 عاما، عفاف. ع 44 عاما وجميعهم من أسيوط عدا الأخيرة من محافظة الجيزة، وتراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج وجروح بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى مغاغة لتلقى العلاج، وتم التحفظ على السيارة، تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقي مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بإنقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصوره، مما أسفر عن إصابة كلا من حمادة. ك. ح 25 عاما، وأشرف. ر 26 عاما، باشتباه إرتجاج وسحجات وكدمات وتم نقلهما لمستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وأنتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق، ورجحت التحريات وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة وأختلال عجلة القيادة بيد السائق.

المنيا الطريق الصحراوي الغربي محضر بالواقعة بسبب السرعه الزائده

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