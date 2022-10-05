أهالي أبوقرقاص بالمنيا يطالبون بافتتاح المدرسة الرسمية للغات.. والمحافظ يستجيب

طالب أهالي مركز أبوقرقاص جنوب المنيا بسرعة افتتاح المدرسة الرسمية للغات العام الدراسي الحالي لإلحاق أبنائهم بالمدرسة بعدما تم الانتهاء من إنشائها والذي جاء استجابتا لرغبة أهالي المركز في إنشاء المدرسة للتيسير على أبنائهم.

محافظ المنيا يفتتح المدرسه

وعلى الفور استجاب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لطلب الأهالي وقام بافتتاح المدرسة بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد على أن تبدأ المدرسة عامها الأول بروضة (kg1) واطمأن المحافظ عقب الافتتاح على سير العملية التعليمية داخل المدرسة.

رافق المحافظ، اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، والعميد محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، وحمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس، للتأكد من الانضباط والالتزام والاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال أبناءنا الطلاب، شملت جولة المحافظ، تفقد مدارس، (أبو قرقاص الثانوية الصناعية العسكرية بنين، ومدرسة صلاح الدين للتعليم الأساسي).

تلاميذ المدرسه

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب والمعلمين والإداريين والهيئات المعاونة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وكذلك الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف، وذكري انتصارات أكتوبر المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء على كافة ربوع مصر، ومؤكداً حرص القيادة السياسية على تطوير منظومة التعليم، بهدف خلق جيل جديد قادر على تحقيق كافة جوانب التنمية الشاملة والتصدي للتحديات التي تواجه الوطن.

محافظ المنيا أثناء افتتاح المدرسه

تفقد المحافظ خلال جولته بالمدارس عددا من الأقسام والفصول ، كما التقي بالمعلمين، مؤكدا حرص الجهاز التنفيذي بالمحافظة على متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس بشكل منتظم، وتوفير الأجواء المناسبة للعملية التعليمية.

محافظ المنيا يهنئ التلاميذ

وخلال جولته بمدرسة أبو قرقاص الثانوية الصناعية العسكرية بنين، أدار المحافظ حواراً مع الطلاب، مؤكداً على أهمية التعليم الفني، باعتباره عنصر أساسي للتنمية الحقيقة في مصر، ومصدر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة والمدربة بدقة ومهارة، والتي تلعب دورا هاما في تنمية مصرنا الغالية، وتوفير حياة كريمة لأهالينا.