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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يبحث الوضع الاقتصادي الراهن وأهم المقومات الاستثمارية

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال الاجتماع

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، الوضع الاقتصادي الراهن للمحافظة، للتعرف على أهم النقاط الاقتصادية والاستثمارية التي تتميز بها المحافظة، والمميزات التنافسية، وذلك بهدف تقييم بيئة الأعمال لجذب المستثمرين ورجال الأعمال، لتنفيذ المشروعات على أرض محافظة المنيا.

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جاء ذلك، خلال ترأس المحافظ لاجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، بحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، رؤساء المراكز، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، مقررة المجلس القومي للمرأة، مسئول جهاز المنطقة الصناعية، ممثلي الجمعيات الاهلية، عدد من أساتذة الجامعة، رؤساء مجالس إدارات عدد من المصانع، رجال الأعمال والمستثمرين.

قال المحافظ، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية، وتذليل كافة العقبات التي تواجه رجال الاعمال الجادين وخلق بيئة عمل مناسبة للاستثمار لتوفير فرص عمل للشباب.

استمع المحافظ، للمقترحات المقدمة لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحديد الفرص الاستثمارية الاقتصادية المناسبة، والتي جاء منها زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية باستخدام أساليب الري الحديثة، إنشاء مصانع لتجفيف الخضروات، وذلك لتعزيز الناتج المحلية وتعزيز الصادرات.

أشار المحافظ، ان الهدف من عقد الاجتماع هو مناقشة المقترحات المقدمة من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع، لتذليل كافة العقبات وإيجاد حلول سريع تأتي بثمارها لتحقيق المستهدف وتشجيع الاستثمار، مع الاستعانة بالخبرات الجامعية والمراكز البحثية والغرف التجارية والصناعية، نظراً لما تمتلكه أرض محافظة المنيا، من مقومات زراعية وصناعية وتجارية وسياحية ومحجرية. 

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