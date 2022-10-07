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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البيئة: مبادرة اتحضر للأخضر هدفها العيش في مجتمع أفضل

تغير المناخ
تغير المناخ

عرض برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، فقرة خاصة باسم المذيع الصغير، وقام الطفل أحمد المصري، صاحب الـ 11 عامًا من محافظة القاهرة، بدور المذيع، لمحاورة محمد معتمد معاون وزيرة البيئة للرصد والتقييم، للحديث عن التغيرات المناخية.


وقال محمد معتمد معاون وزيرة البيئة للرصد والتقييم، إنه يجب مشاركة الأطفال فى أهمية الحفاظ على المناخ، وما يتم بـ الفترة الحالية من قبل الدولة المصرية للتوعية بـ مخاطر تغير المناخ.


ولفت إلى أن مبادرة اتحضر لـ الأخضر، هدفها التوعية من أجل الحفاظ على البيئة والعيش فى بيئة أفضل، وأن كل شئ غير صحيح يقوم به الشخص يكون له رد، وتوعية، وعلى سبيل المثال "إهدار المياه و طرق الحفاظ عليها".


وأشار إلى أن مبادرة اتحضر لـ الأخضر انطلقت فى عام 2019، وتم التركيز على المفاهيم الأساسية للبيئة.
 

داليا أشرف المذيع الصغير محافظة القاهرة وزيرة البيئة البيئة مبادرة اتحضر لـ الأخضر

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