شرطة التموين تضبط 1637 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم.



وأسفرت الحملات عن ضبط 1637 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها ضبط قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات (7 أطنان أرز أبيض) وضبط 453 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (62٫861 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – زيت – لحوم - أعلاف – أسمدة" – 4000 عبوة شعرية سريعة التحضير - 13397 عبوة سجائر).



كما تم ضبط 713 قضية في مجال مخالفات المخابز بمضبوطات (46٫050 طن دقيق بلدي مدعم – 6010 أرغفة – 1110 بطاقات)، وضبط 30 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (31٫860 طن "سكر – أرز تمويني مدعم – أسمدة مدعمة" – 5853 عبوة "زيت تمويني" – 281974 لتر مواد بترولية – 180 إسطوانة بوتاجاز).



وبلغ حجم المضبوطات (152٫071 طنا – 13397 عبوة سجائر – 5853 عبوة زيت تمويني – 281974 لتر مواد بترولية – 180 إسطوانة بوتاجاز – 6010 أرغفة – 1110 بطاقات تموينية ذكية – 4000 عبوة شعرية سريعة التحضير).