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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال شهر..

الصحة: إصدار 315 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 1.3 مليار جنيه

صدى البلد

 أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 315 ألفا و941 قرار علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و333 مليون جنيه.

 


يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، من خلال توفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

 


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية، لافتاً إلى مناظرة 117 مريضا بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الـ «فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة.

 


ومن جانبه، أشار الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى توقيع الكشف الطبي على 36 ألفا و674 مواطنا من طالبي «كارت الخدمات المتكاملة»، وذلك من خلال 431 لجنة للكشف الطبي على مستوى الجمهورية، حيث تم فتح باب التسجيل على الموقع الالكتروني لتلقي الخدمة http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx يوم 14 يناير الماضي.


ولفت «زيدان» إلى أن إجراءات إصدار قرار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية».


وأضاف أن الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، يقوم بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، وتتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الحديثة، دون الاحتياج لتدخل من المريض او ذويه، ليتم إصدار قرار العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة، ليتوجه المريض بالقرار إلى المستشفى، ويتلقى الخدمة العلاجية المقررة.

وزارة الصحة والسكان نفقة الدولة فيديو كونفرانس

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