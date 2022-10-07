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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نزيف بالمخ وغيبوبة.. النيابة العامة تأمر بحبس مدرس لضربه طالبة وإصابتها بالسنبلاوين

صدى البلد

 تلقت النيابة العامة بلاغًا من والد طفلة بالصف الرابع الابتدائي مفاده إصابتها بنزيف بالمخِّ وغيبوبة بعد أن ضربها مدرسها بعصًا خشبيةٍ على رأسها، فانتقلت النيابة العامة للمستشفى المودعة الطفلة بها، فتبين عدم إمكانية سؤالها، وطالعت تقاريرها الطبية، وسألت خمسة من الأطباء المشرفين على حالتها الصحية، فاجتمعت شهادتُهم على جواز حدوث إصابتها على النحو الوارد بالبلاغ، كما استمعت لشهادة أحد عشر طالبًا وطالبة من ذات الفصل فقرروا أن المتهم دائم إحراز عصًا خشبيةٍ أثناء التدريس، وأكد بعضهم رؤيته أثناء ضربه المجني عليها لخطئِها في اختبار أجراه المتهم، وقد شهد والد المجني عليها في التحقيقات أنه علم من ابنته قُبيل غيابها عن الوعي بضرب المتهم لها.

 

وكلفت النيابةُ العامة الشرطةَ بالتحري حول الواقعة، فأكدت صحةَ الواقعة، واستجوبت النيابة العامة المتهمَ فيما نُسب إليه من استعمال القسوة مع الطفلة المجني عليها اعتمادًا على وظيفته كونه معلمًا لها، وإحرازه الأداة المستخدمة في الاعتداء بغير مُسوّغ، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه خمسة عشر يومًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كان تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز السنبلاوين يفيد إصابة طالبة بنزيف حاد وجرح بالرأس، بمدرسة طرانيس البحر بالابتدائية، دائرة المركز، نتيجة تعدي مدرس عليها بالضرب.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث للمدرسة وتبين إصابة التلميذة بسملة أ. ع، 6 سنوات، وتم نقلها لمستشفى السنبلاوين، وقرر الأطباء تحويلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لسوء حالتها.
خرجت أسرة الفتاة وزملاؤها، باتهام المدرس السيد. س، الذي قام بضربها بخشبة على رأسها مما تسبب في إصابتها إصابات بالغة
وأكد الأب، أن ابنته عند عودتها إلى المنزل سقطت مغشيًا عليها، وتم نقلها إلى مستشفى السنبلاوين المركزي، وتبين إصابتها بنزيف حاد في المخ، وتم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة.
وعند سؤال المدرس المتهم، أقر بارتكابه الواقعة، بسبب خطأ الطفلة في الإملاء على السبورة، فاعتدى عليها بالضرب بعصا على رأسها دون قصد منه.

طفلة الصف الرابع الابتدائي مدرس حبس مد حبسه خمسة عشر يوم ا

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