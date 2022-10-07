عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سلة الاتحاد السكندري تستعد لمواجهة الكويت الكويتي بالبطولة العربية

سلة الاتحاد السكندري
سلة الاتحاد السكندري

واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري استعداداته لمباريات البطولة العربية .

واختتم نادي الاتحاد السكندري اليوم تدريبه الاخير استعداداً لملاقاة فريق الكويت الكويتي وذلك في حضور كل من محمد خميس وحازم الرجال أعضاء مجلس الادارة.

txt

معسكر تدريبى.. سلة الاتحاد السكندرى تغادر غداً لصربيا أستعداداً للبطولة العربية

 واطمأن أعضاء مجلس الإدارة على استعدادات الفريق السكندري للقاء المرتقب غدا.

وعقد  ميشا المدير الفني للفريق محاضرة شرح خلالها نقاط ضعف وقوة الفريق الكويتي.

 يذكر ان اهمية مباراة الغد تكمن في تحديد هوية متصدر المجموعة الأولى خاصة وأن كلا الفريقين حققا الفوز في اول مبارتين لهما بالمجموعة. 

ويسعى الاتحاد السكندري  لاستعادة اللقب و التتويج باللقب الـ " 8 "  للبطولة العربية.

وحرص مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى على دعم الفريق هذا الموسم بلاعبين مميزين استعداداً للبطولات المحلية و المشاركة فى هذا الحدث العربى الرياضى الكبير.

ومن المقرر أن تغادر البعثة غداً الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً من مطار برج العرب وتصل إلى مطار الكويت فجر الاثنين 3 أكتوبر 2022 .

سلة الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري كرة السلة محمد مصيلحي البطولة العربية صربيا محمد خميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي والزمالك 5-3 في بطولة أفريقيا لكرة اليد

السر في 3 أشياء.. لماذا انتشرت إعلانات بيع المعلقة السنبلة بمبالغ كبيرة

أحمد حسن يكشف حقيقة تدخل الزمالك لخطف صفقة مارسينهو من الأهلي

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

جسمك عوده فرنساوي| فضيحة محل قماش شهير بشارع هيكل.. والنيابة تتخذ قرارا

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من حسن شحاته.. فيديو

صفقة مثيرة للجدل.. هداف الأهلي على أعتاب الزمالك| تفاصيل

كارثة|صفحة إسرائيلية تستعين بـ يوتيوبر مصرية شهيرة للتشكيك في انتصار أكتوبر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جريمة جديدة .. ميليشيا الحوثي تختطف مسؤولة كبيرة بـ الجامعة العربية

ماذا يقول الواصفون لأحمد.. المنشد محمد إسماعيل يبدع في ذكرى المولد النبوي

صل أم صلى الله عليه وسلم ؟.. الإفتاء توضح الخطأ فيها

ذكرى المولد النبوي .. مرصد الأزهر: المتطرفون أيديولوجيتهم فاسدة في التعاملات الإنسانية

"فيريرا" يخفف الحمل البدني قبل مواجهة فلامبو

تعليمات خاصة من "فيريرا" لثلاثي الزمالك استعدادا لـ فلامبو البوروندي ببطولة إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج لافت ومجوهرات.. زوجة عماد متعب تبهر المتابعين بإطلالة جذابة

تاتو وجمبسوت.... ميرهان حسين تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة| شاهد

كيف أصبح شكل بطل كليب محمد فؤاد ووظيفته الحالية؟

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. أرز بالخضراوات والصلصة

فيديو

أشوفكم على خير.. سبب اعتزال مطرب المهرجانات مسلم الغناء الحقيقي

جورج وسوف يكشف حقيقة مرضه .. وفنان يعلن اعتزاله برسالة صادمة |فيديو

وصلة رقص انتهت بالفصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

شغلوا الأغاني وسط اليوم الدراسي.. وصلة رقص داخل مدرسة بالدقهلية انتهت بقرار فصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ