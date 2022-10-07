سلة الاتحاد السكندري تستعد لمواجهة الكويت الكويتي بالبطولة العربية

واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري استعداداته لمباريات البطولة العربية .

واختتم نادي الاتحاد السكندري اليوم تدريبه الاخير استعداداً لملاقاة فريق الكويت الكويتي وذلك في حضور كل من محمد خميس وحازم الرجال أعضاء مجلس الادارة.

واطمأن أعضاء مجلس الإدارة على استعدادات الفريق السكندري للقاء المرتقب غدا.

وعقد ميشا المدير الفني للفريق محاضرة شرح خلالها نقاط ضعف وقوة الفريق الكويتي.

يذكر ان اهمية مباراة الغد تكمن في تحديد هوية متصدر المجموعة الأولى خاصة وأن كلا الفريقين حققا الفوز في اول مبارتين لهما بالمجموعة.

ويسعى الاتحاد السكندري لاستعادة اللقب و التتويج باللقب الـ " 8 " للبطولة العربية.

وحرص مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى على دعم الفريق هذا الموسم بلاعبين مميزين استعداداً للبطولات المحلية و المشاركة فى هذا الحدث العربى الرياضى الكبير.

ومن المقرر أن تغادر البعثة غداً الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً من مطار برج العرب وتصل إلى مطار الكويت فجر الاثنين 3 أكتوبر 2022 .