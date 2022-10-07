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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Light The Sky.. تفاصيل أغنية كأس العالم قطر 2022

صدى البلد

صدرت أغنية قناديل السماء (Light The Sky) بفضل تعاون مذهل بين أربع من أشهر الفنانات في الوطن العربي لتصبح بذلك أحدث نسخة لما يُبث على موجات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ ™.

ويتميز هذا المقطع الساحر بأربعة أصوات ملائكية صدعت بها حناجر المغنية الإماراتية بلقيس، والنجمة المغربية الكندية نورة فتحي، والعراقية رحمة رياض، إضافة لكاتبة الأغاني وصاحبة الجوائز والتكريمات، منال المغربية.

كما احتفى فيديو الأغنية الرائع بأول مشاركة لحكام إناث في بطولة كأس العالم FIFA الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وذلك بإظهاره للحكمات الست اللواتي سيُدرن بعض مباريات البطولة ويساعدن في تحكيمها، وهنّ الفرنسية ستيفاني فرابارت، والراوندية سليمة موكانسانجا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا كحكمات رسميات لبعض المباريات، والبرازيلية نيوزا باك، والمكسيكية كارين دياز، إضافة للأمريكية كاثرين نيسبيت كمساعدات للحكام.

تعتبر أغنية Light The Sky الموسيقى التصويرية الرسمية الرابعة للبطولة، بعد أغنية Hayya Hayya (Better Together)، وأغنية Arhbo، ومقطع The World is Yours to Take، وستصدر مزيد من التسجيلات قبل انطلاق المنافسة في ٢٠ نوفمبر.

في إطار استراتيجية FIFA Sound، تجمع الموسيقى التصويرية الرسمية متعددة الأغاني بين الفنانين والمشجعين واللاعبين في تجربة فريدة من نوعها لمشاركة شغفهم من خلال المزج بين الموسيقى وكرة القدم.

قال منتج الأغاني والمدير التنفيذي للترفيه بـ FIFA السيد RedOne: "تدعونا أغنية Light The Sky إلى الغناء معا إن كنّا حقا متحدين، وتُحيي روح الاحتفال الجماعي ببطولة كأس العالم FIFA، كما أنها رسالة محفّزة لتقديم بطولة مختلفة بطرازها الرفيع. وترجع جذور هذه الأغنية إلى الشرق الأوسط، وتبرز أول حكمات يشاركن في كأس العالم لأول مرة في تاريخ البطولة، وسيصل صداها إلى عشاق كرة القدم والموسيقى على حد سواء ومن كافة الأعمار".

 

تصريحات نجمات أغنية كأس العالم قطر 2022

وقالت رحمة رياض: "لطالما حلمت بإصدار أغنية ذات معنى كبير، وقد تحقق لي هذا، وآمل أن تتحقق أحلام غيري أيضا بفضل بطولة كأس العالم FIFA التي من الرائع أن نراها في الشرق الأوسط، فأنا أتطلع بشغف إلى اكتشاف العالم لوطننا العربي".

وقالت نورة فتحي: "شاهدت بأم عيني في جميع أنحاء العالم أن لغة كرة القدم لا تختلف عن لغة الموسيقى، فلكلاهما جمهور شغوف. وقد تشرّفت بالتعاون مع سيدات شغوفات وموهوبات لإصدار هذا المقطع الذي يحتفي بأصولنا كما يحتفي بإثارة كأس العالم FIFA".

 وقالت بلقيس فتحي: "إنها أغنية مذهلة، فهي تمثل كل ما هو إيجابي في أول كأس عالم تُقام في الشرق الأوسط، وأرى أنه حدث سيجمع بين الناس على اختلاف دولهم، وقد أظهرنا من خلال مقطع Light The Sky كيف يمكننا التعاون في سبيل خلق شيء لا يُنسى".

 وقالت منال المغربية: "تحمل أغنية Light The Sky رسالة ملهمة حول الأمل والعمل الجماعي، كما أنها تحتفي بكأس العالم FIFA الأولى من نوعها في منطقتنا، وبقوة النساء وإبداعهن وعزمهن، وستُشارك هذه الصفات الملهمة مع العالم كله من خلال هذا المهرجان الكروي المميز في قطر".

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