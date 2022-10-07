الداودي يشهد الاحتفال بالمولد النبوي بمسجد عبد الرحيم القنائي

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، احتفالات المحافظة بالمولد النبوي الشريف بمسجد العارف بالله السيد عبدالرحيم القنائي بمدينة قنا.

حضر الاحتفالية الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد محمد غنيم، المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد نور، أعقبها ابتهالات دينية قدمها الشيخ علاء السويسى، والتي تتحدث عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام وعظمته باعتباره النعمة المهداة والرحمة المسداة للبشرية جمعاء.

قدم محافظ قنا ، التهنئة للشعب المصري عامةً ولأهالي محافظة قنا بصفة خاصة بذكري المولد النبوي الشريف، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركـة علينا وعلـى مـصرنا الغاليـة والأمة العربيـة والإسلامية بالخير واليمن والبركات، مؤكداً أنه علينا الاقتداء بسنة نبينا الكريم وأن نستلهم منه القدوة الحسنة والقيم السامية في العمل والكفاح والصبر على الشدائد ونشر المحبة والسلام.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بقنا ، إن الاحتفال بمولد القائد والمعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكرنا بحقائق السيرة النبوية والرسالة المحمدية لكى نحيي سيرته العطرة فى الضمائر والعقول وتبصرها البصائر لتبقى أخلاق رسول الله حية فى جميع جوانب الحياه ، كما تحدث عن العبرة والعظة التي يمكن اكتسابها من سيرة مولد رسول الإسلام ومآثره الإنسانية.