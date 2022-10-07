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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استرداد 13 فدان أملاك دولة بقرية أبو مناع في قنا

أراضى أملاك دولة
أراضى أملاك دولة بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة، بنطاق قرية العبابدة، التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب بدشنا شمال قنا ، فى إطار حملات الموجة الــ20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظة.

 

وقال حمادة صلاح جيلانى، رئيس الوحدة المحلية للوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب، تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بمنطقة العبابدة، والواقعة على مساحة 12 فداناً، وأسوار بالبلوك الأبيض، على مساحة 170م وارتفاع 3 متر، بناءً على تعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مجلس مركز ومدينة دشنا.

 

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وتابع جيلانى، أنه يتم تشكيل لجنة من رجال الوحدة المحلية، لمتابعة ورصد كافة التعديات بجميع أنواعها، بهدف التصدي بكل حسم لتلك التعديات، حفاظاً على ممتلكات الدولة، وعلى المال العام.

 

وأشار جيلاني، إلى أنه تم رصد عدد من حالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة، والتي تمكنت من إزالة قرابة 1000 متر تعديات بأسوار، بمناطق أبومناع شرق بالميات، و تعديات أخرى على الأراضي الزراعية، بأبومناع غرب والتي نفذت في الحال.

 

وشدد رئيس الوحدة المحلية، على أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة التعدى على أراضي أملاك و إزالتها من المهد، حفاظاً على هيبة الدولة والقانون ومنع انتشار العشوائيات، وسط استمرار الحملات بشكل يومى، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها.

 

استعادة أراضى أملاك دولة

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