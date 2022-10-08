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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، مساء الجمعة، إثر حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق الصحراوي الغربي، في نطاق مركز إهناسيا غربي محافظة بني سويف وجرى نقل الجثة والمصاب إلي مستشفي بني سويف التخصصي.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز اهناسيا غربي المحافظة، نتج عنه مصرع شخص وإصابة آخر، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصاب إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، وإيداع جثة المتوفي مشرحة المستشفى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

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ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصاب إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، فيما نقلت جثة المتوفى إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستصدار تصريح الدفن.

 

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