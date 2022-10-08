إيقاف أعمال بناء مخالف شرقي الإسكندرية

كلفت الدكتورة رباب مدني رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية بضرورة تكثيف حملاتها والتوجه لمنطقة سموحة الجديدة عقب تلاحظ بناء مخالف.

وشددت على إيقاف أي أعمال بناء مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميداني على مدار اليوم والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.



وفي هذا الصدد توجه رضا حسن سكريتر عام الحي ووحدة الإزالة الفورية عقب تلاحظ وجود شده خشبية بالدور الثالث علوي اول شارع يمين بعد شركة العلا، كما تلاحظ وجود شدة خشبية سملات دور ارضي خلف شركة العلا منطقه سموحه الجديدة.

وعلي الفور تم إيقاف الاعمال واستدعاء وحده التدخل السريع بالمحافظة بحضور المهندس اسلام عودة وحدة الإزالة الفورية والتدخل السريع بالمحافظة وايمن عادل عضو المكتب الفني للمحافظ وتم فك الشده الخشبية بالدور الثالث وأيضا سملات الدور الارضي وإحالة الأمر إلى الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.