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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة أرسنال.. محمد صلاح يهنئ آرنولد بـ عيد ميلاده

صدى البلد

هنأ  محمد صلاح نجم ليفربول، زميله ألكسندر آرنولد بـ عيد ميلاده ، ونشر صلاح صورة تجمعه به عبر حسابه على انستجرام  . 

وعلق محمد على الصورة " عيد ميلاد سعيد ارنولد ".

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ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول، لمواجهة آرسنال، المقرر لها الأحد المقبل، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول بقيادة صلاح مباراة آرسنال تحت شعار لا بديل عن الفوز، لتحسين وضعه في ترتيب الدوري الإنجليزي.

حقق فوزين فقط

ويمر فريق ليفربول بحالة كارثية هذا الموسم، حيث حقق فوزين فقط من أصل 7 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تعادل في 4 مواجهات، وخسر في لقاء.

ليفربول 

ولم يحقق ليفربول الفوز في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع إيفرتون سلبيا، ومع برايتون 3-3.

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