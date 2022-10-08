تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي

مباريات السبت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان لمواجهة قوية أمام منافسه نادي يوفنتوس في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإيطالي" الكالتشيو"، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت الثامن من أكتوبر.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمة الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ميلان المتوقع..

في حراسة المرمي: تشيبريان تاتاروشانو

في خط الدفاع: ديست، كالولو، توموري، بالو تورية،

في خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، تونالي، كرونيتش، كيتيلير، لياو

في خط الهجوم: أوليفيه جيرو

يتواجد ميلان في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس السابع برصيد 14 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.