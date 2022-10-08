تشكيل كلاسيكو بوروسيا دوتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند نظيره بايرن ميونخ، اليوم، السبت، على ملعب سيجنال ايدونا بارك، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الألماني.

تقام مباراة بوروسيا دورتموند وبايرت ميونخ في تمام السادسة والنصف مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 3، بتعليق رؤوف خليف.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع

حارس المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: ماتس هوملز ونيكو شلوتيربيك وتوماس مونييه ورافاييل جيريرو.

خط الوسط: صالح أوزكان، وجودي بيلينجهام، جوليان براندت، وكريم أديمي يمينا، ودونيايل مالين خط الهجوم: أنتوني موديست.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع

حارس المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت ودايوت أوباميكانو وبنيامين بافارد وألفونسو دافيز.

خط الوسط: ليون جوريتسكا ومارسيل سبيتزر وجمال موسيالا.

خط الهجوم ساديو ماني وليروي ساني وسيرجي جنابري.

يحتل فريق بايرن ميونخ المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد بوروسيا دورتموند في المركز الخامس بنفس الرصيد.