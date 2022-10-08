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رئيس التحرير
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أخبار البلد

نيفين القباج بمهرجان الإسكندرية السينمائي: وزارة التضامن تخصص جوائز لأفضل الأعمال السينمائية

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي بمهرجان الإسكندرية السينمائي

شاركت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مساء اليوم “السبت”، وسط حضور الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، والفنانة شيرين.

وناقشت الدكتورة نيفين القباج، دور السينما في إذكاء الوعي المجتمعي وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية، وذلك من خلال الندوة المخصصة لها ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، تحت عنوان "قضايا الحماية الاجتماعية والوعى المجتمعى".

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ةوزارة التضامن يقع عليها مسئولية كبيرة في إعادة واستمرار تقاليد المجتمع المصري، وتعليم المرأة والحد من العنف ضد المرأة.

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وتابعت أنه يوجد مسئولية نشر ثقافة البناء والتربية الإيجابية للأطفال، والارتقاء بقيمة المرأة وإحترام ذوي الإعاقة والتشجيع على خدمة المجتمع، إلي جانب مناهضة الزواج المبكر وتعزيز قيمة العمل، واستعادة قيمة المواطنة، وإعلاء قيمة الوطن.

وتطرقت القباج في الحديث إلي أنه يوجد العديد من الأفلام التي تساهم في الترويج لخدمة المجتمع المصري، والذي يساهم على زيادة الإقبال على هذه الخدمات بشكل كبير، وهذه الأعمال تؤكد احترام حقوق كل مواطن مصري.

واشارت الدكتورة نيفين القباج، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تخصص عدد من الجوائز لأفضل الأعمال السينمائية، التي استطاعت أن تنجح في رصد الأسر المصرية، مما يعزز الدور التربوي الإيجابي للأسر.

واوضحت أن أول جائزة بقيمة 10 آلاف جنيهًا، والجائزة الثانية بقيمة 7 آلاف جنيهًا، والجائزة الثالثة بقيمة 5 آلاف جنيهًا، مؤكدة أن أرخص شئ هي المادة ولكن أغلى شئ هو الفكر الذي يقدم.

وأكدت القباج علي حرص الوزارة وسعيها لعقد جلسات حوارية مع صناع السنيما، وذلك لإلقاء الضوء على القصص الحقيقية مثل قضايا الفقر، كما أنه يوجد لدي الوزارة آلاف القصص في شتى الجوانب، والتي تحتوي علي مواد رائعة للتوثيق، ما بين قصص وحكايات تحافظ على تراثنا.

كما اشادت وزيرة التضامن الاجتماعي ببعض الأعمال الدرامية التي تطرح قضايا تهم المجتمع المصري، مثل مسلسل أبو العروسة، ومسلسل سابع جار، واكدت علي ضرورة إعادتهم بين الحين والأخر لترسيخ الأفكار في عقول الأسر المصرية.

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