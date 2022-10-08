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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.. فرنسا تدخل على خط الوساطة لإنجاحها

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، أن باريس تساهم بفاعلية في الوساطة الأمريكية التي تهدف للوصول إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان مقتضب على موقعها الرسمي اليوم السبت، "فرنسا تساهم بفاعلية في الوساطة الأمريكية الهادفة إلى إيجاد اتفاق بشأن الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضافت أن "الاتفاق سيكون مفيدا للبلدين وشعبهما، ويساهم في استقرار وازدهار المنطقة"، داعية جميع الفاعلين على العمل على هذا الاتفاق.

والخميس الماضي، قال مسؤولون إسرائيليون إن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية مطلع نوفمبر، ضعيفة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن "احتمالات التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان قبل الانتخابات الإسرائيلية ضعيفة".

وتابعوا بالقول، إن "مطالبة اللبنانيين بأن الخط الفاصل لن يكون خطا حدوديا معترفا به، بل سيحمل تعريفا مختلفا، ما يفتح الباب أمام نزاع قانوني مستقبلي، وحق النقض في المحادثات بين إسرائيل وشركة (توتال للطاقة) فيما يتعلق بأرباح إسرائيل".
 

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الخارجية الفرنسية الوساطة لبنان إسرائيل الحدود اتفاق فرنسا

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