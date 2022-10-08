مبادر إبدأ: نستهدف تقليل الفجوة الاستيرادية بنسبة 40%.. فيديو

علق خالد حسن عضو المبادرة الوطنية إبدأ، على إطلاق مبادرة ابدأ لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوطين الصناعات في مصر.

وقال خالد حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، إن المبادرة تعمل على تقليل الفجوة الاستيرادية .

وتابع خالد حسن:" نسعى للتحول من مجتمع مستهلك إلى مجتمع أكثر انتاجا، بحيث يتواجد المنتج المحلي في مصر ونقوم بتصديره للخارج .".



واكمل خالد حسن :" مبادرة ابدأ تعمل على توطين الصناعات الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص والحكومة ،ونستهدف تقليل الفجوة الاستيرادية بقيمة 40 %، كما نستهدف توفير 150 ألف فرصة عمل من خلال عدة قطاعات صناعية".