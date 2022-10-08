منتجات صناعة مصرية .. ابدأ : نستهدف توفير 150 ألف فرصة عمل

علقت دينا الدليل عضو المبادرة الوطنية إبدأ، على إطلاق مبادرة إبدأ لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوطين الصناعات في مصر.

وقالت دينا الدليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" المبادرة تستهدف ربط مؤسسة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتحقيق التنمية المستدامة ".

تابعت دينا الدليل:" نستهدف تغطية احتياجات السوق المحلي لتقليل الواردات وزيادة الصادرات وتستهدف توفير 150 ألف فرصة عمل، ويتم التنسيق بشكل كامل مع اتحاد الصناعات ورئاسة الوزراء، والمبادرة تعمل على توحيد جهود الدولة مع القطاع الخاص والمستثمرين ".

تصنيع محلي

وأكملت دينا الدليل:" نعمل على محور دعم الصناعة والمشروعات الكبرى، ونعمل حاليا على 64 مشروع وحققنا شراكات مع اكبر المستثمرين في قطاع الصناعة، وحققنا إنجازات في محور المشروعات الكبرى، وسيتم تصنيع منتجات تصنع في مصر لأول مرة في قطاع الأجهزة المنزلية على سبيل المثال".

ولفتت دينا الدليل:" نستهدف الوصول إلى نسبة مكون محلي مرتفعة وتقليل فاتورة الاستيراد، ورجال الأعمال استجابوا للمبادرة الوطنية ".